Банги, , 09:52 — REGNUM Власти Центрально-Африканской Республики (ЦАР) не хотят увеличивать число российских инструкторов. Об этом премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил в опубликованном 16 февраля интервью РИА Новости.

Флаг Центрально-Африканской Республики Un.org

По его словам, тремя годами ранее до 80% территории страны контролировали вооружённые группировки, но сейчас, благодаря помощи союзников, в стране «всё в порядке». Необходимости в новых инструкторах из РФ нет.

«Я скажу вам, нет», — ответил Молуа на соответствующий вопрос.

Теперь, по его словам, жители страны должны «получать пользу».

Как сообщало ИА REGNUM, Молуа стал главой правительства ЦАР 7 февраля, его назначил президент Фостен Акранж Туадера. Молуа также занимает пост министра экономики и планирования.

Читайте также: Россия за год навела порядок в ЦАР, заявил посол