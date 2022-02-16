Астана, 16 февраля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Данные о том, что в январских беспорядках в Казахстане якобы участвует 20 тыс. террористов, президенту республики Касым-ЖомартуТокаеву сообщило тогдашнее руководство Комитета национальной безопасности, надеясь напугать. Об этом сообщил экс-советник первого президента Казахстана Ермухамет Ертысбаев в интервью журналистке Гульнар Бажкеновой.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспорядки в Казахстане

«Они думали: «Сейчас мы его напугаем, может он сбежит». Пошло сильнейшее давление на президента Токаева», — сказал Ертысбаев.

Он также сообщил, что силовики «предали» Токаева и держали в «информационном вакууме». В том числе главе государства, который находился в Нур-Султане, сообщили, что несколько тысяч боевиков находятся в столице и будут штурмовать президентскую резиденцию.

Напомним, во время беспорядков Токаев сообщил в соцсети Twitter о «20 тыс. террористов» в Казахстане. Позже это сообщение было удалено. Токаев также в начале января, до окончания беспорядков снял с поста председателя КНБ Карима Масимова и его заместителей. Их обвинили в госизмене и арестовали.