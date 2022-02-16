Оренбург, 16 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Сумма средств жителей Оренбургской области в банках, включая вклады и остатки на текущих счетах, на 1 января 2022 года достигла 218 млрд рублей. Рост за год составил 4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка России

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Больше всего (на 6 млрд рублей) счета граждан пополнились в декабре. Это связано с выплатой премий и бонусов, более ранним перечислением пенсий и социальных пособий из-за длинных праздников в начале января. На увеличение объемов вкладов повлиял рост процентных ставок по депозитам вслед за повышением ключевой ставки Банка России.

Больше всего средств оренбуржцы хранят в рублях. При этом доля рублевых счетов граждан за год выросла с 93% до 94% в общем объеме привлеченных средств.