Воронеж, , 09:45 — REGNUM Театры, кинотеатры, концертные залы, а также учреждения спорта в Воронежской области остаются закрытыми для зрителей до 18 февраля. Это следует из сообщения пресс-службы правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба.

Худрук Воронежского камерного театра Михаил Бычков Павел Ищенко © ИА REGNUM

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«Ограничения для учреждений культуры и спорта сохраняются до конца рабочей недели», — говорится в сообщении пресс-службы.

Решение о продлении ограничений либо их смягчении может быть принято на следующем заседании оперштаба, которое запланировано на 18 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, власти региона ввели запрет на работу театров, а также кинотеатров, концертных залов, цирка, с 3 февраля — сначала на неделю, а затем уже дважды продлевали.

Вместе с тем, руководство независимого Никитинский театр, несмотря на запрет, работу возобновил с 10 февраля. Камерный театр, чьим руководителем является худрук Платоновского фестиваля и советник губернатора по культуре Михаил Бычков, также уже провёл спектакль со зрителями.

Руководители воронежских кинотеатров ранее написали письмо губернатору, возмутившись работой кинотеатров федеральной сети, включенной в список системообразующих организаций Минкульта.

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