Оттава, 16 февраля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Michael Miller Владимир Тарасенко

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Также в составе «Блюз» голы забили Брэйден Шенн, Роберт Томас и Оскар Сундквист. Российский форвард Павел Бучневич отдал три голевых передачи, на счету Клима Костина один результативный пас.

У «Оттавы» точными бросками отметились нападающие Тим Штюцле и Паркер Келли.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает третье место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 61 очко. «Оттава» идёт на 15-м месте в Восточной конференции с 38 очками.

Читайте также: Кросби забросил 500-ю шайбу в НХЛ с передачи Малкина