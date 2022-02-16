Санкт-Петербург, , 09:49 — REGNUM Метростроевец погиб вечером 15 февраля в Петербурге при проведении плановых работ на 843-й шахте, сообщили 16 февраля в пресс-службе АО «Метрострой Северной Столицы».

Тоннель метрополитена Дарья Драй © ИА REGNUM

«Произошёл несчастный случай, в результате которого погиб проходчик четвёртого разряда», — говорится в сообщении. «По факту несчастного случая проводится внутреннее расследование», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, компания оказывает всестороннее содействие правоохранительным и контролирующим органам, проводящим проверку по факту ЧП.

В «Метрострое Северной столицы» организованы внеплановые проверки соблюдения техники безопасности на всех объектах.

Компания выразила соболезнование семье погибшего и пообещала оказать родственникам необходимую помощь.