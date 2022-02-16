Горно-Алтайск, 16 февраля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Республике Алтай на прошлой неделе зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, всего за медпомощью обратились почти 2 тыс. человек с симптомами заболевания.

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В их числе оказались 546 детей до 14 лет, что вдвое меньше показателей предыдущей недели. Как отмечается, снижения заболеваемости среди детей удалось добиться благодаря двухнедельному карантину в школах. Эпидпорог по заболеваемости среди взрослых превышен на 57%.

«В целом по республике с признаками ОРВИ за неделю госпитализировано 5 взрослых и 3 ребёнка. Новые случаи гриппа не зарегистрированы», — отметили в управлении.

Всего в нынешнем сезоне зарегистрировано 87 случаев заболевания гриппом, в том числе у 58 детей в возрасте до 14 лет.

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