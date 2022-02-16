Бразилиа, 16 февраля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В городе Петрополис в бразильском штате Рио-де-Жанейро из-за сильных дождей и вызванного ими паводка погибли 23 человека. Об этом 16 февраля сообщает новостной портал G1.

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«По меньшей мере 23 человека погибли в результате сильных дождей в Петрополисе, согласно данным спасателей», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также сильные дожди привели к оползням.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате сильных ливней в городе-спутнике Рио-де-Жанейро — Петрополисе — 15 февраля погибли не менее шести человек.