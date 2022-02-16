Стокгольм, 16 февраля 2022, 09:46 — REGNUM Несколько высокопоставленных членов парламента Швеции от «Либералов» раскритиковали предложение лидера «Шведских демократов» Йимми Окессона, который заявил, что «Умеренные» и «Христианские демократы» должны прекратить попытки помочь партии преодолеть парламентский барьер в 4%. По мнению Окессона, «песенка партии уже спета». Об этом 15 февраля сообщил новостной портал Omni.

Йимми Окессон
Йимми Окессон
Sverigedemokraternav

Однако высокопоставленные «Либералы» возмутились таким заявлениям, учитывая то, что как их партия, так и «Шведские демократы» являются частью правой оппозиции, которая объединенными усилиями намерена добиваться смены власти в Швеции на сентябрьских выборах.

«Мягко говоря, тупо выкидывать партию за борт всего за семь месяцев до выборов», — написал на странице в соцсети Twitter представитель «Либералов» по вопросам школы Фредрик Мальм.

Упомянем, что рейтинг «Либералов» самый низкий из всех парламентских партий Швеции.