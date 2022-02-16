Стокгольм, 16 февраля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Несколько высокопоставленных членов парламента Швеции от «Либералов» раскритиковали предложение лидера «Шведских демократов» Йимми Окессона, который заявил, что «Умеренные» и «Христианские демократы» должны прекратить попытки помочь партии преодолеть парламентский барьер в 4%. По мнению Окессона, «песенка партии уже спета». Об этом 15 февраля сообщил новостной портал Omni.

Sverigedemokraternav Йимми Окессон

Однако высокопоставленные «Либералы» возмутились таким заявлениям, учитывая то, что как их партия, так и «Шведские демократы» являются частью правой оппозиции, которая объединенными усилиями намерена добиваться смены власти в Швеции на сентябрьских выборах.

«Мягко говоря, тупо выкидывать партию за борт всего за семь месяцев до выборов», — написал на странице в соцсети Twitter представитель «Либералов» по вопросам школы Фредрик Мальм.

Упомянем, что рейтинг «Либералов» самый низкий из всех парламентских партий Швеции.