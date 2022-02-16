Сосновоборский район, , 09:40 — REGNUM В Сосновоборском районе Пензенской области произошел пожар в частном деревянном доме. По информации ГУ МЧС России по региону, в результате пожара погибли два человека.

Пожар

О возгорании в жилом доме по улице Заречной поселка Сосновоборск стало известно 15 февраля в 19:50 (мск). Для ликвидации пожара привлекались две единицы спецтехники и пять человек.

Огнем были повреждены внутренние помещения на площади в 32 кв. метра. Погибли 81-летний мужчина и 90-летняя женщина. По факту случившегося проводится проверка, передает «Пенза-информ».

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с начала 2022 года по 10 февраля зарегистрировали 140 пожаров, в результате которых погибли 19 человек, еще четверо — травмированы.

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