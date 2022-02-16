Стокгольм, , 09:43 — REGNUM В последние месяцы в рамках избирательной кампании в Швеции активно ведется дискуссия о допустимости или недопустимости ситуации, при которой частные поставщики услуг в сфере социального обеспечения получают сверхприбыли. Многие участники дебатов в скандинавской социал-демократической стране хотят ограничить деятельность коммерсантов, однако в своей статье в газете SvD от 15 февраля профессор делового администрирования Тубиас Йоханссон-Берг написал, что запрет на получение прибыли невозможен.

Стокгольм. Швеция

По его мнению, Швеции нанесут серьезный удар, если частникам запретят получать прибыль в сфере соцобеспечения или в случае ее огосударствления. Лучше всего, аргументировал профессор, ввести для компаний, работающих в сфере соцобеспечения, практику ведения открытого бухгалтерского учета.

Он утверждает, что на показателях прибыли это скажется безусловно: вместо того, чтобы сообщать о заработке с шестью или семью нулями, частные поставщики услуг, понимая, что бухучет открыт и с записями может ознакомиться каждый, будут пытаться повысить заработные платы сотрудников и объявлять о выплате бонусов.