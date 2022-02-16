Кызыл, , 09:36 — REGNUM В столице Тувы Кызыле задержаны двое подростков 16 и 17 лет по подозрению в совершении серии имущественных преступлений. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, всего известно об 11 эпизодах.

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Так, задержанных подозревают в совершении восьми краж из торговых объектов, а также хищении из отделения почты. По данным ведомства, подростки действовали по ночам, взламывая замки дверей.

«Общий ущерб, причиненный потерпевшим в результате данных противоправных деяний, в настоящее время устанавливается. По одному из фактов предварительный ущерб составил свыше 190 000 рублей», — отметили в МВД.

Несовершеннолетние подозреваются также в угоне автомобиля Лада Калина. Машину позже обнаружили брошенной на трассе «Кызыл-Кара-Хаак».

Задержанные к настоящему времени дали признательные показания. Кроме того, по данным полиции, к двум преступлениям причастны двое студентов Тувинского политехнического техникума и Тувинского техникума агротехнологий в селе Сарыг-Сеп. Они доставлены в полицию для разбирательств.

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