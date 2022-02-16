Москва, , 09:35 — REGNUM Двух восьмимесячных близнецов госпитализировали в Москве в тяжёлом состоянии, сообщает 16 февраля пресс-служба столичной прокуратуры.

Скорая помощь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Детей госпитализировали из квартиры дома на улице Плеханова. По предварительной информации, двух восьмимесячных мальчиков некоторое время не кормили, они в тяжёлом состоянии доставлены в одну из больниц.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося, будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению родительских обязанностей. Уточняется, что ранее родители лишались прав в отношении других детей, а на момент обнаружения близнецов находились в квартире в состоянии опьянения. При этом сама квартира, судя по опубликованным прокуратурой фотографиям, завалена мусором.

«По решению Перовского межрайонного прокурора материалы процессуальной проверки изъяты из органа полиции и переданы в территориальный орган Следственного комитета Российской Федерации», — рассказали в пресс-службе.