Ставрополь, , 09:34 — REGNUM Промышленный районный суд города Ставрополя вынес приговор троим мошенникам, которые пытались провернуть аферу на 12 млн рублей. Один из них представлялся сотрудником ФСБ. Их поймали 26 февраля 2021 года при получении почти всей суммы, которую они требовали в качестве взятки. Суд признал мошенников виновными и назначил лжесотруднику ФСБ пять лет колонии общего режима, а его сообщникам дал по 3,5 года лишения свободы, сообщили 15 февраля в пресс-службе суда.

Тюрьма Дарья Антонова © ИА REGNUM

Из подробностей дела известно, что один из злоумышленников, представляясь начальником подразделения управления Федеральной службы безопасности по региону, и двое его сообщников пытались обмануть местного жителя, сообщив ему якобы об объявлении в международный розыск его родственника.

Потерпевшему даже предъявили фальшивое постановление об объявлении его близкого человека в розыск. В обмен на прекращение разыскных мероприятий они потребовали 12 млн рублей.

Суд признал их виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере и отправил за решетку.