Питтсбург, США, 16 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

(сс) Michael Miller Сидни Кросби

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби забросил свою 500-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ после передачи российского форварда Евгения Малкина.

Также в составе «Пингвинз» голы забили Доминик Симон, Джейк Гюнцель, Чад Руведел и Крис Летанг. У «Филадельфии» отличились Клод Жиру, Скотт Лотон, Ник Силер и Джастин Браун.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 70 очков. «Филадельфия» идёт на 13-м месте в Восточной конференции с 39 очками.

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