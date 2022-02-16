Москва, , 09:43 — REGNUM Тестирование функционала по оплате цифровыми рублями товаров, услуг и государственных платежей запланировано на осень текущего года, рассказала газете «Известия» первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она отметила, что платформу цифрового рубля тестируют с участием банков, которые уже были к этому готовы. В пилотной группе три банка прошли техническое тестирование и подключились к цифровой платформе, а ещё два — успешно провели клиентские операции.

«Функцию по оплате товаров и услуг с использованием цифрового рубля мы планируем запустить уже в тест осенью этого года», — сказала Скоробогатова.

Как отмечает издание, регулятор намерен отработать операции с цифровым рублём среди разных участников российского рынка. По словам Скоробогатовой, тестирование обеспечит ЦБ опыт, который далее позволит «представлять различные сервисы и в различных сценариях».

Пилотную группу для тестирования платформы цифрового рубля Банк России сформировал летом 2021 года. В неё вошли 12 банков, включая ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, «Тинькофф», ПСБ и Газпромбанк.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно концепции, цифровой рубль будет представлять собой уникальный цифровой код. Храниться он будет на специальном электронном кошельке, его эмиссию осуществит ЦБ РФ. Пользователи смогут свободно переводить рубли из одной формы в другую и перемещать цифровой код со своего электронного кошелька на чужой.

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