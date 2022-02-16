Уфа, , 09:38 — REGNUM Изменения в указ о режиме повышенной готовности в Башкирии внес глава республики Радий Хабиров. ОБ этом 16 февраля сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

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Так, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 4 февраля текущего года в Башкирии отменен обязательный режим самоизоляции в отношении лиц, которые контактировали с заболевшими COVID-19.

Также работодателям, включая муниципальные и государственные органы власти, рекомендуется перевести на дистанционный режим не менее 50% от общего числа сотрудников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии стали выявлять факты мошенничества при открытии листа нетрудоспособности.