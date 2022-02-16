Рим, 16 февраля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В вопросе о поставках российского газа в Италию нет политики. Об этом заявил посол РФ в Риме Сергей Разов, комментируя вопрос о падении поставок на Апеннины в январе.

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Дипломат в эфире телеканала Rai 1 пояснил, что конкретные объёмы поставок зависят от взаимоотношений и договорённостей между операторами, Eni c итальянской стороны и «Газпром-экспортом» с российской.

«У них коммерческие отношения, есть практика заказа необходимых объёмов, поэтому я думаю, что вопросы конкретных, ежемесячных поставок, лучше обратить к ним. Здесь нет политики», — подчеркнул посол.

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Разов также напомнил о том, что президент РФ Владимир Путинзаверил итальянского лидера Марио Драги в готовности России при необходимости увеличить объёмы поставляемого в Италию газа.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе на встрече с руководителями ведущих итальянских компаний президент России Владимир Путин заявил, что Италия работает с Газпромом на основе выходных долгосрочных контрактов. Так, в 2021 году российская компания направила в Италию 22,7 млрд кубометров природного газа, что значительно больше, чем за 2020 год (20,8 млрд).

Он также подчеркнул, что итальянские энергетические компании имеют возможность покупать газ по ценам гораздо ниже так называемых рыночных, спотовых, которые существенно возросли на фоне холодной зимы и дефицита предложения.