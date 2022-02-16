Банги, 16 февраля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. О приоритетах в своей будущей работе рассказал 16 февраля новый премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа в интервью РИА Новости.

ЦАР

«Мой приоритет состоит в том, чтобы все ресурсы, которые мы мобилизовали в рамках Национального плана восстановления и миростроительства (RCPCA), использовались, и чтобы были результаты», — сказал он.

Кроме этого, Молуа отметил, что властям ЦАР нужно говорить о своих достижениях и о том, чего они могут достигнуть, а также заниматься привлечением максимально возможного количества партнеров.

«Парламент, наши депутаты, должны помочь нам говорить, потому что мы не должны быть частью динамики вечного возобновления. Мы создаем, тут же ломаем и начинаем с нуля и из-за этого тратим время. Сегодня мы должны развивать то, что мы уже добились. Мы мобилизовали достаточно ресурсов, мы должны отчитаться за эти ресурсы», — добавил новый премьер-министр ЦАР.

Также он добавил, что его правительством «многое уже сделано», однако впереди еще немало работы и указал, что необходимо вести общение внутри страны, уточнив, что намерен рассказывать о полученных страной результатах, так как это, по его мнению, придаст жителям ЦАР уверенность.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля премьер-министр Центральноафриканской Республики (ЦАР) Анри-Мари Дондрабыл уволен на фоне напряженности между пророссийскими и профранцузскими фракциями в правительстве страны.