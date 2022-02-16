Пекин, 16 февраля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Если Литва хочет нормализовать отношения в Китаем, она должна сменить название представительства Тайваня, можно при этом использовать слово «Тайбэй». Об этом 15 февраля заявил временный поверенный в делах Китая в Вильнюсе Чу Байхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«Если ваше правительство действительно хочет снизить напряженность, первым шагом будет изменение названия с «тайваньского» на «тайбэйское» на всех языках. Это первое и очень важное», — передаёт слова главы китайского дипломатического представительства в Литве издание «Дельфи».

Открытое в прошлом году в Вильнюсе представительство на литовском и английском языках называется «представительством тайваньцев», но в китайском названии присутствует иероглифическое слово «Тайвань».

По словам китайского дипломата, использование слова «Тайвань» в названии представительства создаёт иллюзию суверенитета Тайваня, тогда как руководство КНР рассматривает остров как мятежную провинцию, которая рано или поздно будет присоединена, если понадобится — силой.

По словам Байхуа, об официальном характере отношений Литвы и Тайваня говорят контакты между официальными лицами.

«Ваши правительственные чиновники посещают Тайвань, встречаются с тайваньскими представителями, приглашают министра иностранных дел Тайваня выступать в различных форматах, а в ноябре прошлого года вы принимали главу тайваньской делегации (председателя Совета национального развития Тайваня Минь Синь Кунга — ред.). Все это можно назвать официальными отношениями. Кроме того, в Литве говорят, что делегацию принимали литовские компании, а на самом деле это было Министерство экономики и инноваций. Все это знают. Кроме того, … вы подписали меморандумы, что предполагает формальный характер отношений с Тайванем», — сказал он.

После ухудшения китайско-литовских отношений, произошедшего вследствие открытия в Вильнюсе представительства Тайваня, литовский бизнес понёс большие потери. При этом в КНР утверждают, что правительство не вводило никаких ограничений, якобы сами китайские бизнесмены не хотят работать с Литвой.

«Когда отношения между государствами настолько сложны, это не остается незамеченным. Поскольку проблема Тайваня оказывается в центре внимания, страдает не только правительство, но и 1,4 миллиарда китайцев. Вполне естественно, что деловые партнеры, которые сохранили контакты с литовскими компаниями, сами считают, что вести бизнес с Литвой уже нехорошо», — заявил Чу Байхуа.