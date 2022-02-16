Вашингтон, 16 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Сеул и Вашингтон пытаются найти способ вернуть Пхеньян за стол переговоров. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление посла Южной Кореи в США Ли Су Хёка.

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Данное заявление он сделал 15 февраля в ходе встречи с журналистами.

«Мы выражаем сожаление в связи с серией запусков ракет, совершенных Пхеньяном в начале года, а также призываем КНДР воздержаться от действий, ведущих к эскалации на Корейском полуострове, и вернуться к диалогу», — заявил посол.

Ли Су Хёк сообщил, что американская сторона предлагала КНДР возобновить диалог, однако прогресса в этом вопросе достигнуто не было.

Посол также заявил, что Сеул продолжит тесное сотрудничество с Вашингтоном на разных уровнях для решения северокорейской ядерной проблемы.