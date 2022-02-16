Баку, , 09:27 — REGNUM Депутат парламента Азербайджана Эркин Гадирли обвинил российских миротворцев, находящихся в Нагорном Карабахе, в том, что они строят там школы и больницы. Своё возмущение политик высказал в интервью информационно-аналитическому порталу Minval.az.

Российские миротворцы обеспечивают безопасность движения автотранспорта и перемещения граждан по Лачинскому коридору Mil.ru

«Эти миротворцы строят на наших территориях инфраструктуру, а ведь никто их на эти действия не уполномочивал, не так ли? Какие-то школы, больницы строят», — заявил Гадирли.

По его мнению, они не должны этого делать, так как находятся в регионе временно. Развитием инфраструктуры в Нагорном Карабахе, по мнению Гадирли, могут только азербайджанские власти, а миротворцы должны лишь охранять порядок.

«Настоящие миротворцы должны создавать условия для примирения, их задача состоит в предотвращении новой войны. Все остальные действия — не их задачи», — возмутился депутат.

Он добавил, что российские военнослужащие не призывают армянское население интегрироваться в азербайджанское общество. Гадирли предположил, что миротворцев решено оставить «на неопределённый срок».

Как сообщало ИА REGNUM, российский миротворческий контингент размещён в Нагорном Карабахе на основании соглашения между Москвой, Баку и Ереваном, подписанного в январе 2020 года. По договорённостям, срок нахождения миротворцев в регионе пять лет. Если ни одна из сторон не заявит о выходе из соглашения, сроки каждый раз продлеваются еще на пять лет.