Ташкент, 16 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Узбекистане за сутки выявили 296 случаев заражения коронавирусом, тогда как днем ранее их было 302. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что число новых случаев в Ташкенте составило 157 (днём ранее — 152), в Ташкентской области — 49 (54), а в других регионах показатели значительно ниже.

«В течение дня отмечено два случая смерти от последствий коронавируса», — говорится в сообщении.

Общее количество случаев заражения коронавирусом, официально зарегистрированных в стране с начала пандемии, составило 234,3 тысячи. Умерли от COVID-19 с начала пандемии 1609 человек.