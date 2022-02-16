Рыбинск, Ярославская область, 16 февраля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области со здания на улице Герцена на женщину и её дочку, сошла снежная лавина. Об этом женщина сама написала в соцсетях. Сход снега зафиксировала одна из камер видеонаблюдения. Всё случилось 11 февраля.

Yarnews.net Момент схода лавины

«Возвращались из детского сада с дочкой и мужем. Со здания по адресу Герцена, 18 на нас сошла лавина снега. Шли близко к дому. Что было бы, если бы шли нормально, боюсь предположить. В травме зафиксировали ушиб шеи у меня, я закрывала ребёнка», — рассказала пострадавшая.

За случившееся извинения принёс исполняющий обязанности главы Рыбинска Алексей Рябченков.

«Приношу свои извинения пострадавшим. Будем жестче контролировать состояние крыш в Рыбинске. На прошлой неделе сотрудники департамента архитектуры осмотрели крыши 35 домов, вчера, когда начался снегопад, — 42, сегодня — 25. Работы проводились на улицах Стоялой, Ломоносова, Чкалова, Молодежная, Зои Космодемьянской и других. Всем собственникам и УК, которые не чистят крыши, выданы предписания. Однако реакция, к сожалению, не всегда бывает адекватной ситуации. Предупреждаем об ответственности вплоть до уголовной», — высказался чиновник.

Ещё он пояснил, что собственник здания, с которого сошёл снег, живёт в Иваново и на месте бывает редко, но Рябченков пообещал найти его и предъявить претензии.

Проверку по факту происшествия проверку проводит прокуратура.