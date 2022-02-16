Уфа, 16 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Концерт, выставку военной техники и авточеллендж намерены организовать 23 февраля в Уфе в рамках празднования Дня защитника Отечества. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

Пресс-служба правительства Сахалинской области На Сахалине поздравили защитников Отечества

Данный вопрос был рассмотрен на оперативном совещании в муниципалитете.

Так, в этот день в парке Победы пройдет торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. В 12:00 часов в Конгресс-холле «Торатау» пройдет концерт. На площади Салавата Юлаева планируют организовывать выставку служебной и военной техники Уфимского территориального гарнизона.

С 21 по 23 февраля местные жители смогут поучаствовать в авточеллендже «Защитники Отечества», выстроив машины с включенными аварийными сигналам и фарами в фигуру звезды и цифру «23». В Ленинском районе мероприятие пройдет перед Центром спортивной подготовки имени Римы Баталовой, в Кировском и Калининском районах места проведения еще уточняются.

Сообщается, что некоторые мероприятия намерены провести в режиме онлайн.