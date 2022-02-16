Санкт-Петербург, 16 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за минувшие сутки, 15 февраля, зафиксирована максимальная температура с начала зимы. Об этом 16 февраля сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Зима в Санкт-Петербурге (архивное фото)

Метеорологи зафиксировали температуру на отметке +4,4 градуса, что стало наивысшей плюсовой температурой. Прошлый рекорд в этом году был установлен 13 января, тогда температура составила +3,5 градуса.

Отметим, что максимальная температура 15 февраля 2022 года все же оказалась ниже рекордной менее чем на 0,5 градуса. Абсолютный рекорд для этого дня, установленный 15 февраля 2019 года на отметке +4,8 градусов, так и не побит.

Сегодня, 16 февраля, в Петербурге ожидается небольшой дождь, местами мокрый снег. Температура воздуха днём составит +2…+4 градуса. Ветер юго-западный 5−10 м/с.