В Индонезии хотят взимать с общин плату за паломничество
Джакарта, 16 февраля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Министерство религии Индонезии предложило взимать с общины в течение года плату за паломничество в размере 45 053 368 индонезийских рупий, сообщает Kompas.
Mohammed Tawsif Salam
Мечеть. Мекка
Плата за паломничество включает в себя расходы на перелет, расходы на проживание в Саудовской Аравии, некоторые расходы на проживание в Мекке и Медине, визовые сборы и стоимость ПЦР-тестов.
Правительство Индонезии отдает приоритет принципам рациональности, справедливой цены и качества.
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