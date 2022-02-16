Джакарта, 16 февраля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Министерство религии Индонезии предложило взимать с общины в течение года плату за паломничество в размере 45 053 368 индонезийских рупий, сообщает Kompas.

Mohammed Tawsif Salam Мечеть. Мекка

Плата за паломничество включает в себя расходы на перелет, расходы на проживание в Саудовской Аравии, некоторые расходы на проживание в Мекке и Медине, визовые сборы и стоимость ПЦР-тестов.

Правительство Индонезии отдает приоритет принципам рациональности, справедливой цены и качества.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиолог из университета Гриффита в Австралии Дикки Будиман прогнозирует, что пик случаев заболевания коронавирусом придется на конец февраля 2022 года.