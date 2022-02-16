Грозный, 16 февраля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. У премьер-министра Чечни появился новый заместитель. На должность вице-премьера назначен Абдул-Керим Эдилов. В правительстве он будет курировать молодежную политику, спорт и контроль за расходованием бюджетных средств. О его назначении сообщил 15 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров. Ранее Эдилов занимал пост руководителя секретариата главы Чечни.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров

«Он прекрасно проявлял себя на всех должностях, которые занимал ранее. Будучи помощником Главы ЧР, Абдул-Керим проделал колоссальный объем работы, навел порядок и решил вопросы на всех участках, которые курировал. Именно поэтому он позже был назначен руководителем секретариата главы ЧР, где также проявил себя на очень высоком уровне», — рассказал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о деловых и профессиональных качествах Эдилова.

В правительстве Чечни в настоящее время десять заместителей председателя.

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