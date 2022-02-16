Чебоксары, 16 февраля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Чувашии из 210-ти многоквартирных домов, где планировалось в прошлом году провести капитальный ремонт, работы выполнены в 102-х. В 81-м доме капремонт будет завершён во втором квартале 2022 года. Это следует из отчёта годовой работы правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Капремонт

В отчёте отмечается, что в 2021 году в рамках республиканской краткосрочного плана предполагалось капитально отремонтировать 210 многоквартирных домов, в которых проживает 30,5 тыс. человек. Общий объём финансирования превышал 1,15 млрд рублей.

«В настоящее время капитальный ремонт выполнен в 102-х многоквартирных домах. Общая стоимость капитального ремонта составила 380,97 млн рублей», — приводятся данные в отчёте.

Чувашские власти заявляют, что в 15-домах из «оставшихся 96 многоквартирных домов» в настоящее время жильцы формируют фонд капремонта на специальном счёте, «в связи с чем работы по капитальному ремонту в данных многоквартирных домах собственниками будут выполняться самостоятельно».

В 81-м доме капремонт планируется завершить до конца 2022 года.

«Поскольку проведение в многоквартирных домах таких видов работ, как капитальный ремонт крыши, системы отопления из-за погодных условий в настоящее время не представляется возможным», — поясняется в документе.

В республиканский краткосрочный план капремонта-2022 включены 207 многоквартирных домов, общий объём финансирования оценивается в 1235,5 млн рублей.