Бухарест, 16 февраля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Более 3 000 многоквартирных домов остались без отопления в столице Румынии Бухаресте из-за масштабной аварии на местном теплопровода. Об этом 16 февраля сообщает Румынское телевидение.

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

Согласно официальной информации, инцидент произошел поздно вечером 15 февраля, когда из-за перепадов температуры воздуха в Бухаресте были разрушены основные магистральные трубы соответствующих энергосистем. В настоящее время в регионе работают экстренные службы.

Предполагается, что последствия аварии будут устранены в течение ближайших двух дней.

По словам главы обслуживающего предприятия «Термоэнергетика-Бухарест» Клаудиу Крету, нынешнее происшествие нанесло наибольший ущерб отрасли в новейшей истории румынской столицы.