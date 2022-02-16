Тюмень, 16 февраля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Тюмени за ночь сгорели два кафе — «Кебаб Хаус» и «Кебаб Донер». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области Горит кафе «Кебаб Донер» на улице Республики, 79/3

В районе Мыс сгорело недавно открытое кафе «Кебаб Хаус» на ул. Жуковского, 88 ст1. Вызов поступил во втором часу ночи. Горело одноэтажное строение площадью 13 на 8 метров. К ликвидации пожара привлекались 10 единиц техники и 30 человек личного состава МЧС. Из зоны воздействия опасных факторов эвакуировали четыре газовых баллона. Погибших и пострадавших нет.

В седьмом часу утра загорелось здание кафе «Кебаб Донер» на улице Республики, 79/3, в отдельно стоящем здании размером 10 на 12 метров. На месте пожара работали восемь единиц основной и специальной техники и 24 сотрудника. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Повреждена крыша здания и внутренняя отделка по всей площади.

Причину пожаров устанавливаются.