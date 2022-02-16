Москва, 16 февраля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Вложения России в государственные бумаги Минфина США в декабре увеличились до $3,91 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства финансов США.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Отмечается, что РФ в ноябре прошлого года располагала государственными ценными бумагами США на сумму $3,72 млрд.

Крупнейшими держателями госбумаг США в декабре являлись Япония и Китай, чьи вложения составляли $1,3 трлн и $1,07 трлн соответственно.