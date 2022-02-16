Москва, 16 февраля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Москве в 2021 году донорами крови и её компонентов стали более 105 тысяч человек. Это на 23 процента больше, чем в 2020 году, сообщается на портале мэра столицы.

ГУ МЧС РФ по Саратовской области Доноры сдают кровь

Главный врач центра крови имени О. К. Гаврилова Ольга Майорова пояснила, что вместе с количеством доноров растет и вовлеченность в донорское движение: за год совершено более 230 тысяч донаций.

В 2021 году в Москве были открыты сразу два новых мощных центра для приема донорских компонентов. Медицинские организации оснастили новым оборудованием для повышения эффективности заготовки донорских компонентов крови.

ИА REGNUM сообщало, в Москве более 6 тыс. горожан, переболевших COVID-19, стали донорами плазмы с антителами.

Читайте подробнее: Более 6 тыс. москвичей стали донорами плазмы от COVID-19