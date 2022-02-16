Томск, 16 февраля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Томской области начнётся суд по уголовному делу о хищении более 1,9 млн рублей, принадлежавших областному онкологическому диспансеру. В числе фигурантов — бывший главный врач и его заместитель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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По данным следствия, руководители медучреждения, действуя в сговоре, систематически выплачивали повышенную премию одному из работников. Часть из них он тратил на нужды обвиняемых по их указанию, а часть отдавал деньгами.

«Всего за период с июля 2018 г. по февраль 2020 г. медицинскому учреждению причинен ущерб на сумму свыше 1,6 млн. рублей. Кроме того, они же получили из кассы учреждения 300 тыс. рублей, которыми распорядились по своему усмотрению», — отметили в ведомстве.

Для сокрытия преступления они представили в бухгалтерию фиктивные документы о закупке расходных материалов. Преступление было раскрыто сотрудниками ФСБ. Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в Ленинский районный суд Томска.