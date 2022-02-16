В Чечне создадут 7000 рабочих мест в особой экономической зоне «Грозный»
Грозный, 16 февраля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Чечне активизировалась работа по реализации проекта особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Грозный». Власти региона рассчитывают, что с ее созданием существенно вырастут мощности промышленного комплекса и появятся новые рабочие места. Их создадут порядка семи тысяч, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
По словам руководителя региона, работе над проектом ОЭЗ «Грозный"был придан новый импульс после его рабочей поездки в Москву и встречи с федеральными чиновниками.
«Её (ОЭЗ) запуск позволит создать семь тысяч новых рабочих мест. Активизация строительного процесса на этом участке стала результатом моей рабочей поездки в Москву, в ходе которой был достигнут ряд договорённостей по развитию ОЭЗ ППТ «Грозный», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
ОЭЗ расположится на территории площадью 256 гектаров в Шейх-Мансуровском районе города Грозного. Одними из первых проектов, которые будут реализованы на этой площадке, станут завод по производству эпоксидных смол и сырьевых компонентов для их производства и производственный комплекс полного цикла по переработке б/у труб.
Читайте также: Власти Чечни попросили 2,2 млрд рублей на создание ОЭЗ «Грозный»