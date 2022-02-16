Грозный, 16 февраля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Чечне активизировалась работа по реализации проекта особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Грозный». Власти региона рассчитывают, что с ее созданием существенно вырастут мощности промышленного комплекса и появятся новые рабочие места. Их создадут порядка семи тысяч, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Промышленность

По словам руководителя региона, работе над проектом ОЭЗ «Грозный"был придан новый импульс после его рабочей поездки в Москву и встречи с федеральными чиновниками.

«Её (ОЭЗ) запуск позволит создать семь тысяч новых рабочих мест. Активизация строительного процесса на этом участке стала результатом моей рабочей поездки в Москву, в ходе которой был достигнут ряд договорённостей по развитию ОЭЗ ППТ «Грозный», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

ОЭЗ расположится на территории площадью 256 гектаров в Шейх-Мансуровском районе города Грозного. Одними из первых проектов, которые будут реализованы на этой площадке, станут завод по производству эпоксидных смол и сырьевых компонентов для их производства и производственный комплекс полного цикла по переработке б/у труб.

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