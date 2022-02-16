Манчестер, Великобритания, 16 февраля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» в перенесённом матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Mahdi Zare. Fars News Agency Криштиану Роналду

В составе «Манчестер Юнайтед» голы забили нападающий Криштиану Роналду на 51-й минуте и полузащитник Бруну Фернандеш на 97-й.

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в чемпионате Англии, в активе команды 43 очка. «Брайтон» идёт на девятом месте с 33 очками.

Читайте также: «Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ