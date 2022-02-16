Уфа, 16 февраля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Новый антикоррупционный закон вступит в силу на этой неделе в Башкирии. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

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Сообщается, что на этой неделе вступит в силу закон «О внесении изменения в статью 44.3 закона республики Башкортостан «О нормативных правовых актах Республики Башкортостан». Депутаты госсобрания региона его приняли 27 января. Документ подписан главой Башкирии Радием Хабировым и официально опубликован.

Отмечается, что он направлен на совершенствование механизма антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Башкирии.

«Законом закреплена обязанность органов государственной власти республики направлять нормативные правовые акты на антикоррупционную экспертизу в прокуратуру в десятидневный срок со дня принятия, а правовые акты республиканских министерств, государственных комитетов и ведомств, носящие нормативный характер, в десятидневный срок со дня их вступления в силу», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева.

Он также сообщил, что федеральное законодательство предписывает проводить такую экспертизу и на этапе работы над проектом и после его вступления в силу.

«Проект есть проект, разработчик имеет право вносить в него изменения вплоть до самого подписания. Поэтому антикоррупционная экспертиза проводится также и после принятия документа. Но бывает, что подписанный нормативный акт уже направляется в прокуратуру, а ведомство продолжает вносить в него изменения вплоть до вступления в силу. В итоге на официальном интернет-портале нормативных правовых актов могут появляться приказы отдельных министерств и ведомств с коррупциогенными положениями — совсем не в той редакции, которая была представлена в прокуратуру. Принятый закон позволит исключить такие ситуации», — отметил спикер госсобрания республики.