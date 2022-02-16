Тбилиси, 16 февраля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Один из лидеров оппозиционной партии «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе, которого лишили депутатского мандата, постарается вернуться в парламент республики как мажоритарный депутат. Об этом сообщил на брифинге председатель партии Мамука Хазарадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия. Шахматные фигуры

«По решению партии, Бадри Джапаридзе будет представлен в качестве кандидата на мажоритарных промежуточных выборах в округе Рустави-Гардабани», — сказал Хазарадзе.

Он заявил, что таким образом партия постарается доказать, что народ поддерживает оппозицию. Борьба за это депутатское место будет «принципиальной».

Выборы в парламент Грузии прошли осенью 2020 года, но в округе Рустави-Гардабани мажоритарный депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Нино Лацабидзе стала мэром города Рустави. Теперь там пройдут промежуточные выборы.

Напомним, Джапаридзе лишили мандата 15 февраля в связи с тем, что у него возникла судимость. Политика, который также является совладельцем банка, суд признал виновным по делу о мошенничестве, совершенном в 2008 году. Из-за истечения срока давности по данному виду преступлений Джапаридзе избежал наказания.