Санкт-Петербург, 16 февраля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Следственные органы СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства») в связи с трагической гибелью вечером 15 февраля двоих подростков — юноши и девушки — на проспекте Тореза в Выборгском районе Северной столицы.

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По данным издания «Фонтанка», при осмотре квартиры 15-летней девушки была найдена предсмертная записка. Девушка жила вместе с бабушкой и прабабушкой, находилась на домашнем обучении. Погибший вместе с подругой ровесник проживал в Кировском районе, на другом конце города, воспитывался матерью.

Обстоятельства гибели несовершеннолетних и причины, толкнувшие их на суицид, выясняют следователи. Если подтвердится доведение подростков до самоубийства, виновным будет грозить до 15 лет лишения свободы.