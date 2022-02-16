Вашингтон, 16 февраля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Несмотря на то, что двухпартийные переговоры в Конгрессе США о введении санкций в отношении России терпят крах, Сенат США заявил о готовности поддержать немедленное введение антироссийских ограничительных мер в случае ухудшения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает The New York Times.

Заседание сената США

Так, в заявлении, подписанном лидерами большинства и меньшинства в Сенате Чаком Шумером, демократом из Нью-Йорка, и Митчем Макконнеллом, республиканцем из Кентукки, а также высокопоставленными членами комитетов по вооружённым силам, банковскому делу, международным отношениям и разведке, законодатели пообещали «полностью поддержать немедленное введение жёстких, мощных и эффективных санкций в отношении России», а также жёстких ограничений и контроля за экспортом в РФ в случае, если Москва санкционирует вторжение.

«И мы будем призывать наших союзников и партнёров в Европе и во всем мире присоединиться к нам», — говорится в заявлении сенаторов.

Сенаторы пообещали Украине как экономическую помощь, так и помощь в области безопасности и гуманитарную помощь.

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«Не заблуждайтесь: Сенат Соединённых Штатов поддерживает народ Украины и наших союзников и партнёров по НАТО, которым больше всего угрожает российская агрессия. Наши войска готовы усилить оборону наших восточноевропейских союзников, и мы готовы решительно ответить на усилия России по подрыву безопасности Соединённых Штатов внутри страны и за рубежом. Мы также призываем наших союзников присоединиться к нам в укреплении восточного фланга НАТО», — отмечают сенаторы.

Они указали на то, что если Москва продолжит «наступление на суверенитет Украины, Россия будет вынуждена заплатить суровую цену».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее демократы и республиканцы в Сенате США не смогли договориться по поводу законопроекта о новых санкциях против России в случае «агрессии» против Украины. Первые считают, что превентивное введение санкций навредит ситуации с Украиной, а вторые, наоборот, выступают за немедленные рестрикции. Так, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл выразил скептицизм по поводу эффективности законопроекта о санкциях. По его словам, «какой-либо законодательный акт в Сенате» вряд ли повлияет на решения президента России Владимира Путина по Украине.