Мумбаи, Индия, 16 февраля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Известный композитор и певец из Индии, который считался в Болливуде классиком «эпохи диско», Баппи Лахири скончался на 70-м году жизни в одной из клиник Мумбаи. Об этом 16 февраля сообщает агентство Press Trust of India .

Цитата из к/ф «Танцор Диско». реж Баббар Субхаш. 1982. Индия Диско

«Он (композитор — ред.) умер из-за обструктивного апноэ (остановка дыхания) во сне около полуночи», — заявил представитель клиники.

Отметим, Баппи Лахири родился 27 ноября 1952 года. Он считался основоположником стиля «диско» в музыке к индийскому кино и является автором музыки к таким популярным в СССР и России кинокартинам, как «Танцор диско» (Disco dancer, 1982), «Танцуй, танцуй» (Dance, Dance, 1987, в Советском Союзе был также известен как «Танцор диско-2»), «Любовь, любовь, любовь» (Love Love Love, 1989) и др.

При этом Лахири обвиняли в том, что его композиции похожи на песни многих западных групп в стиле «диско», но это не мешало огромной популярности его творчества в Индии и во многих странах Азии.