Гавана, 16 февраля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель 15 февраля провёл встречу с прибывшим на Кубу главой партии европейских левых Хайнцем Бирбаумом. Об этом сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina.

Gov.spb.ru Мигель Диас-Канель

Диас-Канель поблагодарил Партию европейских левых за постоянную поддержку в борьбе с блокадой, введённой Соединёнными Штатами, а также за поддержку кубинских медицинских миссий в Европе.

«Для нас такой визит, как ваш, очень важен в то сложное время, которое переживает наша страна, когда вокруг Революции сплетается столько враждебных кампаний», — подчеркнул президент.

«Мы очень хорошо знаем, что сейчас очень трудные времена, не только на Кубе, и я считаю, что ситуация в мире характеризуется очень высокой напряжённостью и сложными международными конфликтами», — заявил в ответ Бирбаум.

Немецкий политик вновь осудил экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы Соединёнными Штатами, которую он назвал «величайшим препятствием для экономического и социального развития Кубы». Кроме того, Хайнц Бирбаум поблагодарил Коммунистическую партию Кубы за организацию визита.

Делегация, в состав которой также входит её первый вице-президент, испанский политик Майте Мола, а также другие политики, прибыла на Кубу 12 февраля и покинет страну 19 февраля.