Пермь, 16 февраля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Пермском крае завершилось предварительное расследование уголовного дела о незаконной рубке деревьев, нанесшей крупный ущерб лесному фонду. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Спиленное дерево

Установлено, что жительница города Лысьвы заключила договор с частным предприятием на расчистку земель сельскохозяйственного назначения от деревьев вдоль линии электропередач. Для выполнения договора она наняла бригаду под руководством мужчины, который стал соучастником.

У заказчицы и исполнителя договора возник умысел совершить незаконную рубку лесных насаждений под видом работ, указанных в контракте. Нелегально было заготовлено 900 деревьев пород сосна, ель, пихта, береза, осина, липа. Ущерб, причиненный лесному фонду, оценили в более чем 19 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.