Чебоксары, 16 февраля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Чувашии на начало 2022 года в реестр проблемных строительных объектов включено 16 объектов, в том числе 15 многоквартирных домов. Такие данные приводятся в отчёте о работе правительства по итогам 2021 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

По сведениям властей, в 2021 году в Чувашии 42 застройщика возводили 75 объектов общей площадью 709 тыс. кв. метров. В рамках данного строительства заключено более 7 тыс. договоров долевого участия на 20,8 млрд рублей.

В отчёте отмечается, что на начало 2022 года в Едином реестре проблемных объектов числились 16 объектов (в том числе 15 жилых домов и один торгово-офисный центр) общей площадью 150 тыс. кв. метров, в отношении которых с 2367 гражданами заключено 1596 договоров долевого участия.

В прошлом году достроен один проблемный дом. Также в рамках совместной работы с федеральным Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства принято решение о достройке одного дома, по одному долгострою выплачено возмещение дольщикам, по пяти проблемным домам направлены ходатайства об инициировании банкротства, по двум — о восстановлении прав граждан. Для завершения строительства ещё одного дома-долгостроя новому застройщику выделены земельные участки.

Отметим, что в строительстве в Чувашии занято около 3 тыс. организаций с численностью 20,9 тыс. человек.