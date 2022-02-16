Лиссабон, 16 февраля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Атлантическом океане возле побережья Португалии сейсмологами были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,7. Об этом 16 февраля сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Zeml.info Землетрясение

По данным центра, эпицентр землетрясения находился на расстоянии 24 км в юго-восточном направлении от самого крупного населенного пункта на относящемся к Португалии архипелаге Мадейра — города Фуншал, в котором проживает порядка 100 тыс. человек. Очаг подземных толчков располагался на глубине 10 км.

При этом данных о разрушениях или пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве 15 февраля было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,7.