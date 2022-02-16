Архангельская область, 8 августа, 2003, 17:28 — ИА Регнум. 8 августа 2003 г. в Шенкурском районе Архангельской области состоялось совещание администрации МО "Шенкурский район" с лесозаготовителями всех форм собственности.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM - Архангельские Новости глава администрации Шенкурского района Владислав Ботыгин, в совещании приняли участие директора лесхозов района, депутат областного собрания Николай Тяпкин, прокурор района, представители пенсионного фонда, УВД.

Н.Тяпкин считает правильной стратегию, выбранную администрацией района на предоставление леса в аренду не только крупным лесозаготовителям, но и небольшим фирмам. По словам Н.Тяпкина лесозаготовки в районе приближаются к расчетной лесосеке. Участки для лесозаготовок в районе выдаются в краткосрочную аренду (на пять лет). Таким способом легче производить замену арендаторов в случае неэффективности старого.

Представитель пенсионного фонда призвал предпринимателей отказаться от практики скрытых зарплат, так называемого "черного нала".

Н.Тяпкин сообщил собравшимся, что через год аренда будет продлеваться только с теми предприятиями, которые сохраняют дорожный фонд, не имеют нарушений налогового законодательства, вовремя делают отчисления в пенсионный фонд.

На совещании были рассмотрены вопросы защиты лесных массивов от пожаров и нарушений правил вырубки леса, регистрации лесозаготовительной техники, регистрации трудовых договоров с работниками, вопросы техники безопасности при лесозаготовках.