Владивосток, 16 февраля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Приморский краевой суд 15 февраля оставил без удовлетворения апелляцию защиты бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка на изменение меры пресечения — обвиняемый в крупных взятках останется в СИЗО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

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Адвокаты обвиняемого не согласились с принятым судебным решением Фрунзенским районным судом, настаивали на изменении подзащитному меры пресечения на домашний арест.

Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

Как сообщало ИА REGNUM, Фрунзенский районный суд Владивостока 1 февраля продлил срок содержания под стражей Олега Гуменюка до 3 апреля.