Самара, 16 февраля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Решить кадровый вопрос на общественном транспорте в самое ближайшее время поручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров главе Самары Елене Лапушкиной. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водитель троллейбуса

Сообщается, что в правительстве региона прошло совещание по вопросам организации и обеспечения безопасности общественных перевозок в Самаре.

Отмечается, что по числу жалоб жителей города это тема является одной из главных после неубранных от снега улиц.

Сотрудники администрации города сообщили о нехватке профессиональных водителей.

«Мы запланировали и в этом, и в последующие годы обновление техники. На федеральном уровне этот вопрос я обсуждаю, но что толку, если у вас водителей не будет? Решите хотя бы этот вопрос!» — приводит пресс-служба слова Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре главам районов объявили предостережение за плохую уборку снега.