Челябинск, 16 февраля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Челябинске 37-летняя местная жительница отдана под суд за мошенничество в сфере автострахования. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Страхование

По данным следствия, женщина в составе организованной преступной группы участвовала в инсценировке дорожно-транспортных происшествий для получения выплат от страховых компаний. Для этого она приобрела автомобиль и участвовала в фиктивных ДТП, а также находила лиц, которые расписывались в фиктивных документах, и передавала эти материалы в страховую компанию.

В ходе следствия она частично возместила ущерб и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Челябинска.